Цифра дня. 24,7 миллиарда сомов потратили на обслуживание госдолга

За девять месяцев 2022 года на обслуживание государственного долга потратили 24 миллиарда 706,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе на обслуживание внешнего долга направили 16 миллиардов 292,8 миллиона сомов. Это на 1 миллиард 77,3 миллиона сомов больше, чем в 2021 году.

На внутренний долг ушло 8 миллиардов 414,1 миллиона сомов. Показатель на 5 миллиардов 906,2 миллиона сомов меньше, чем в 2021-м.

По итогам июля 2022 года государственный долг Кыргызстана (внешний + внутренний) составил $5 миллиардов 213,04 миллиона (433 миллиарда 589,72 миллиона сомов).