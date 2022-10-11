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Экономика

На $31 миллион вырос за месяц приток денежных переводов в Кыргызстан

В августе 2022 года мигранты перевели в Кыргызстан $301,6 миллиона, что на $31 миллион больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Национальный банк.

Всего за январь — август соотечественники перевели в страну $1 миллиард 919,63 миллиона. Это на $182,79 миллиона больше, чем в 2021-м. Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 830,88 миллиона. Из других государств в КР перечислили $40,69 миллиона, из США — $37,41 миллиона.

По итогам августа наблюдался и отток денежных средств — $133,4 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $120,6 миллиона. За восемь месяцев отток оценивается в $608,92 миллиона.

Чистый приток денежных переводов по итогам января — июня в Кыргызстан составил $1 миллиард 310,71 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 756,24 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $562,77 миллиона. Чистый приток — $2 миллиарда 193,47 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247679/
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