Цифра дня. 1,1 миллиарда сомов гарантий получили женщины на развитие бизнеса

На развитие женского предпринимательства с 2019-го выдано 827 гарантий на 1 миллиард 154 миллиона сомов. Об этом сообщили в ОАО «Гарантийный фонд».

Благодаря такой поддержке предпринимательницы получили кредиты на 3 миллиарда 964 миллиона сомов. В том числе за девять месяцев текущего года Гарантийный фонд предоставил женщинам 92 гарантии на сумму более 230 миллионов сомов. Это составляет 26 процентов от общего объема гарантий, предоставленных бизнесу страны. Гарантийное обеспечение предоставило возможность получить доступ к кредитным ресурсам на сумму 892 миллиона сомов.