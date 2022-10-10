По итогам Российско-Кыргызского инвестиционного форума в городе Оше подписали 20 документов о реализации инвестиционных проектов на $500 миллионов. Об этом сообщил журналистам председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

По его словам, среди документов есть проекты, где уже заложили капсулы и начали строительство. Это проект по строительству завода по выпуску газобетона и двух социальных объектов в Баткенской области.

Прорабатывается будущий контракт на $50 миллионов по строительству пятизвездочного отеля на Иссык-Куле. «Мы надеемся, что в следующем году сможем приступить к его практической реализации. Подписаны соглашения по строительству солнечных станций, поставке высококлассной российской техники для железной дороги, пассажирских автобусов для мэрии Оша», — рассказал Артем Новиков.