Консолидированный бюджет по итогам 2021 года вырос почти на 30 миллиардов сомов

«Результаты социально-экономического развития Кыргызской Республики за январь — март 2022 года продемонстрировали положительный тренд экономического роста за счет правильной кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики. Принятый пакет антикризисных мер на краткосрочный период позволил минимизировать влияние внешнеэкономических шоков», — сказал глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании координационного совета по макроэкономической и инвестиционной политике.

По его данным, по итогам 2021-го консолидированный бюджет вырос почти на 30 миллиардов сомов по сравнению с предыдущими показателями и предварительно составил 312,2 миллиарда. В сравнении с показателями 2020 года ресурсы консолидированного бюджета выросли более чем на 60 миллиардов сомов, а в отличие от 2019-го, рост составил более 70 миллиардов.

Чиновник напомнил, что кризис при правильной и эффективной координации может послужить ростом для экономики.

«На этот год были установлены ориентиры по консолидированному бюджету в расчете на 400 миллиардов сомов. Этот показатель может быть достигнут только при достижении социально-экономической стабильности, усилении работы по импортозамещению, развитии приоритетных секторов с высоким экспортным потенциалом, реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике и ирригации, дорожно-транспортной сфере, активном использовании членства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе и Всемирной торговой организации. Но нельзя забывать о создании благоприятной бизнес-среды для предпринимательства и мерах, направленных на вывод бизнеса из тени», — сказал он.

Поддержанию экономического роста также будет способствовать проводимая Национальным банком денежно-кредитная политика, направленная на поддержание ценовой стабильности, что также будет влиять на экономическую активность.

Совет утвердил основной макроэкономический сценарий развития страны на 2022-й на уровне 3,7 процента.