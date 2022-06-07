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Экономика

Нацбанк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 3,4 процента по итогам 2022 года

По итогам 2022 года реальный прирост ВВП составит около 3,4 процента, без учета «Кумтора» рост составит около 3 процентов. Такой прогноз дает Национальный банк Кыргызстана.

Ожидается, что реальный сектор экономики Кыргызстана в 2022 году покажет умеренный рост. Рост производства на предприятиях по разработке месторождения Кумтор ожидается выше выработки 2021-го.

«В секторальном разрезе экономический рост будет поддержан сельским хозяйством (за счет животноводства и растениеводства), а также торговлей и строительством», — говорится в отчете о денежно-кредитной политике Нацбанка по итогам первого квартала 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/236117/
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