Соцфонд рекомендует инвестировать пенсионные накопления в золото

На общественное обсуждение вынесен пакет изменений в законы «О Социальном фонде Кыргызской Республики», «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Республике» и «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Уточняется, что профильное ведомство управляет накоплениями в пользу застрахованных пенсионеров, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании.

Предусмотрено размещение средств в государственные ценные бумаги, облигации, акции АО, паи индексных инвестиционных фондов, размещающих деньги в ценные бумаги иностранных государств, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Кыргызстана, депозиты в кредитных организациях.

Соцфонд проводит в этом плане консервативную инвестиционную политику. Поскольку значимость обеспечения сохранности накоплений застрахованных пенсионеров преобладает над их прибыльностью.

При этом значительную долю размещенных пенсионных активов занимают традиционные финансовые инструменты: государственные ценные бумаги и депозиты в коммерческих банках. Однако постепенное развитие пенсионной системы приведет к риску снижения ставок.

Соцфонд, чтобы обеспечить прирост пенсионных накоплений, предлагает расширить перечень активов для инвестирования в драгоценные металлы (золото, серебро, платина) и ценные бумаги Национального банка.

Разработчики напоминают: пенсионные накопления в качестве источника инвестиций являются долгосрочными. Поэтому целесообразнее их размещать, к примеру, в золоте. Этот металл имеет большой запас прочности как инвестиционный и резервный актив. Тем более что в последние десятилетия цена на золото повысилась. Учитывая, что Кыргызская Республика является страной производителем конечного продукта — аффинированного золота, основным производителем которого является ОАО «Кыргызалтын», при инвестировании накоплений не будет недостатка в предложении.

Согласно данным Геологической службы, в Кыргызстане насчитывается около 2 тысяч 500 золоторудных месторождений, из них 46 крупных. Общий объем запасов золота оценивается в 666 тонн.

Долгосрочные инвестиции в золото помогут избежать скачков цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Покупать аффинированное золото планируется у ОАО «Кыргызалтын» по квоте кабмина при посредничестве Нацбанка и хранить золотые слитки предполагается также в Национальном банке.

По итогам 2021 года в Государственном накопительном пенсионном фонде аккумулированы 29 миллиардов 403 миллиона сомов (4 процента ВВП) из них 24 миллиарда 800 миллионов сомов, или 84,34 процента, — пенсионные накопления и размещены в государственные ценные бумаги с различными сроками обращения, 14,66 процента, или 4 миллиарда 310 миллионов сомов, размещены на срочные депозиты в коммерческих банках.

Кроме того, проектом закона предлагается инвестировать средства пенсионных накоплений в ценные бумаги Национального банка. Планируется также создать резервный фонд. Согласно предварительным расчетам, в 2025 году его объем составят около 3,9 миллиарда сомов.

Из средств резервного фонда будут покрываться расходы на выплаты пенсионных накоплений в сфере государственного социального страховании.

При учете, что пенсионные накопления это долгосрочные финансовые ресурсы, их размещение в иностранной валюте чиновники также планируют сделать обязательной частью инвестиционной политики Соцфонда.

Напомним, в марте президент Садыр Жапаров призвал граждан покупать золото. «Важно также обратить внимание на возможность инвестирования в золото. Мы упростили процедуру покупки золотых слитков в любом количестве. Стоимость любой валюты постоянно уменьшается. Только цена на наше золото растет», — сказал он.