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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане остается прежним — 79,5 сома

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 7 июня. Курс доллара остался неизменным.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома. В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 80,5-81,5 сома, продают по 81,5-82,5 сома.

Курс евро снизился на 0,04 процента — с 85,5062 до 85,4705 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,2875 сома. Это на 3,91 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 0,05 процента — до 0,1841 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/236026/
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