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Экономика

В новом законе о возобновляемых источниках энергии выпала статья об оплате

В новом законе о возобновляемых источниках энергии выпала статья, которая касается оплаты за электроэнергию, выработанную на объектах ВИЭ. Об этом на экспертной встрече «Развитие энергосектора в КР через возобновляемые источники энергии и энергоэффективность» сообщила председатель ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

Она отметила, что ассоциация и ее члены даже не слышали о планах по обсуждению законопроекта. «С одной стороны, мы рады, что на высоком уровне идет обсуждение, но с другой — это кривить душой. Нам обещали индексацию тарифа к доллару, евро, йену, рублю, да не важно к какой валюте, но ничего не произошло. Тарифная политика осталась та же. Нам обещали создание гарантийного фонда, но и его не оказалось. То есть мы опять оказались с полуживым законом. За ним стоит такой большой пиар, но фактически новый закон нам ничего не даст, потому что самая большая проблема — это деньги. Никто их не дает. Потому что все фонды, банки рассматривают малую гидроэнергетику, ВИЭ как какой-то стартап», — пояснила она.

Эльвира Боромбаева добавила, что ВИЭ — это сектор, куда даже передовые предприниматели не рискуют идти. И главная причина — долгий период окупаемости. «А из закона вообще выпала статья, которая касается оплаты за электроэнергию, выработанную на объектах ВИЭ. Мы, крупные объекты, берем кредиты, и, конечно же, перед нами остро стоит вопрос оплаты. У нас есть объекты, которые не платят месяцами. Нормальный бизнес в таких условиях идет очень тяжело. Нормально дела идут у тех, кто имеет дополнительный источник, за счет которых они могут себя удержать», — сказала она.

Еще одна тема — это трансформация земельных участков. Ее тоже, по словам главы ассоциации, необходимо внести в новый закон. «Потому что это все равно остается одной из самых закрытых и сложных тем, в этом вопросе много коррупционных рисков», — добавила Эльвира Боромбаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235807/
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