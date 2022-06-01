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Экономика

Кыргызстан хочет вложить в суверенный фонд с Центробанком ОАЭ свое золото

Состоялась двусторонняя встреча директора Национального агентства по инвестициям Равшана Сабирова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тауком Аль-Марри. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Равшан Сабиров отметил возможность создания суверенного фонда с Центральным банком ОАЭ с наличием в нем определенного количества кыргызского золота под гарантию государства.

Министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в инвестиционных проектах, предоставленных кыргызской стороной, которые рассмотрит инвестиционный совет ОАЭ. Высказаны намерения о строительстве торгово-логистических центров, используя опыт мирового портового оператора Дубая, в частности компании DP World.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках кыргызско-эмиратской рабочей группы по «правительственному акселератору».

По итогам 2021 года товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ составил $69 миллионов. По сравнению с 2020-м показатель вырос на $52,7 миллиона. При этом экспорт Кыргызстана оценивается в $54,7 миллиона, импорт — $14,9 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235496/
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