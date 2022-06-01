В 2022 году Российско-Кыргызский фонд развития планирует выделить $90 миллионов на реализацию новых проектов. Об этом стало известно по итогам заседания совета фонда.

Отмечается, что это станет рекордным объемом операций РКФР в течение года.

На заседании также утверждено положение об антикризисных мерах и решено начать работу на рынке корпоративных облигаций. Совет определил параметры, пределы риска и лимиты на приобретение облигаций конкретных заемщиков.

«Еще одно направление, которым займется фонд, — цифровая трансформация и инвестиции в IT-продукты. Эта работа потребует от РКФР более глубокого и длительного рассмотрения. Первые шаги в этом направлении уже делаются. Ведется разработка стратегического документа, плана действий на 2023-2027 годы», — сказал председатель правления РКФР Артем Новиков.

С момента создания Российско-Кыргызского фонда развития напрямую профинансировано 79 проектов на $209,7 миллиона. Еще $207,2 миллиона кредитов предоставлены коммерческим банкам на финансирование 3 тысяч 107 проектов по программам поддержки малого и среднего бизнеса.