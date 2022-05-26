Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 27 мая. Курс доллара США не изменился, рубль и тенге подешевели.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома. В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 82-82,5 сома, продают по 83-83,5 сома.

Курс евро вырос на 0,11 процента — с 84,8265 до 84,9179 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,3401 сома. Это на 4,24 процента ниже сегодняшнего показателя.

Тенге подешевел на 1,62 процента — до 0,1884 сома.