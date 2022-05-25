Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензии двух обменок

Национальный банк Кыргызстана отозвал лицензии двух обменных бюро. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Решение принято из-за нарушения требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка. С 25 мая 2022 года отозвали лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой у ОсОО «Пайда кей джи» и ОсОО «Три семерки плюс». Обе обменки находятся в Бишкеке.

Кроме того, НБ КР оштрафовал платежную организацию/оператора платежной системы за нарушение требований банковского законодательства. Название компании и сумма штрафа не называются.