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Экономика

Официальный курс доллара в Кыргызстане продолжает снижаться

Национальный банк Кыргызстана установил официальные курсы валюты на 24 мая. Подешевел только доллар США.

На завтра номинальный курс доллара США установлен на уровне 79,5 сома (падение на 0,46 процента). В обменных пунктах столицы и коммерческих банках «американца» сейчас покупают по 79,3-79,6 сома, продают по 80,3-80,5 сома.

Курс евро вырос на 0,2 процента — с 84,4781 до 84,6437 сома.

Официальный курс рубля остается выше 1 сома. На завтра он составит 1,303 сома. Это на 0,36 процента выше сегодняшнего показателя.

Тенге подорожал на 0,97 процента — до 0,1871 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234447/
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