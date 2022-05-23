МВФ назвал состояние мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что мировая экономика пришла в худшее состояние со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в отчете, опубликованном в блоге организации.

По мнению МВФ, на ситуацию повлияли пандемия коронавируса, военная операция России в Украине и угрозы изменения климата из-за глобального потепления. В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.

По мнению МВФ, для улучшения состояния мировой экономики необходимо:

ослабить торговые ограничения;

решить проблему выплат задолженностей, в том числе с помощью реструктуризации платежей;

модернизировать систему трансграничных переводов;

решать проблему климатических изменений.

В МВФ добавили, что последствия кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок. Однако, по мнению организации, негативные последствия все же скажутся на всех категориях населения, включая и самых богатых.

Ранее Еврокомиссия обновила глобальный макроэкономический прогноз с учетом влияния на страны конфликта в Украине и санкций в отношении России. В Евросоюзе ожидают замедления роста мировой экономики в 2022 году с 5,7 до 3,2 процента.