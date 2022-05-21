13:25
USD 81.51
EUR 87.47
RUB 1.27
Экономика

В ЕАЭС упрощают правила подтверждения происхождения импортируемых товаров

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у ЕАЭС заключены соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

На временной основе будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций.

«Комиссия уже упростила процесс в отношении товаров из развивающихся и наименее развитых государств. Теперь возможность использований копий документов о происхождении будет предоставлена и для наших партнеров по режиму свободной торговли», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ранее он уже отмечал, что в ситуации внешнего давления необходимо снижать любые административные нагрузки на бизнес. Принятие подобных решений позволит нивелировать сложности, с которыми столкнулись экономические операторы при ведении своей внешнеторговой деятельности.

«Хочу еще подчеркнуть, что значительную часть преференциального импорта из стран — партнеров Евразийского экономического союза по свободной торговле, так же, как и в случае с развивающимися и наименее развитыми государствами, составляют продукты питания. Поэтому решение совета будет способствовать продовольственной стабильности стран ЕАЭС», — заметил Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет применяться по 31 декабря 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234237/
просмотров: 2693
Версия для печати
Материалы по теме
Министры энергетики ЕАЭС обсудили неурегулированные вопросы энергорынка
ЕЭК упростила процедуру сертификации произведенных в Кыргызстане автомобилей
Страны ЕАЭС будут вести учет табачных изделий и выделяемых ими веществ
В ЕАЭС обнулят пошлину на орехи для производства масла
Завершается работа над договором об общем рынке газа в ЕАЭС
В ЕАЭС формируют единый рынок органической продукции
ЕАЭС упростит процедуру подтверждения непреференциального происхождения товаров
В ЕАЭС могут ввести мораторий на маркировку новых групп товаров
В ЕАЭС приостановят действие пошлины на гербициды из Европы
ЕАЭС и Китай разработают проект независимой валютно-финансовой системы
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;31&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 мая
Лотерея &laquo;Салык чек&raquo;. Как правильно сканировать чеки и&nbsp;куда жаловаться Лотерея «Салык чек». Как правильно сканировать чеки и куда жаловаться
Анвар Абдраев предлагает российским банкам включить в&nbsp;обменные операции сом Анвар Абдраев предлагает российским банкам включить в обменные операции сом
Бизнес
Стройматериалы в&nbsp;Бишкеке. Какие сложности? Где искать? Стройматериалы в Бишкеке. Какие сложности? Где искать?
Как обеспечить умное устройство стабильной связью? Как обеспечить умное устройство стабильной связью?
В&nbsp;Бишкеке открылся первый строительный DIY-ГИПЕРМАРКЕТ В Бишкеке открылся первый строительный DIY-ГИПЕРМАРКЕТ
Адвокат: На&nbsp;митинг собственников жилья в&nbsp;&laquo;Карвене&raquo; выходила лишь одна женщина Адвокат: На митинг собственников жилья в «Карвене» выходила лишь одна женщина
1 июня, среда
13:16
В Кыргызстане за три месяца совершили 392 преступления в отношении детей В Кыргызстане за три месяца совершили 392 преступления...
13:10
Президент и дети. Садыр Жапаров встретился с талантливыми школьниками
12:55
Жедигер Саалаев больше не судья Конституционного суда. Истек срок полномочий
12:45
Задержание кыргызстанцев. Депутат предложил встретиться с таджикскими коллегами
12:33
Избиение школьницы в Сузаке. Ученицу готовят к выписке из больницы