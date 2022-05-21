В ЕАЭС упрощают правила подтверждения происхождения импортируемых товаров

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об упрощении процедуры документального подтверждения происхождения товаров, ввозимых из стран, с которыми у ЕАЭС заключены соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

На временной основе будет обеспечена возможность использования копий сертификатов о происхождении товаров для получения тарифных преференций.

«Комиссия уже упростила процесс в отношении товаров из развивающихся и наименее развитых государств. Теперь возможность использований копий документов о происхождении будет предоставлена и для наших партнеров по режиму свободной торговли», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Ранее он уже отмечал, что в ситуации внешнего давления необходимо снижать любые административные нагрузки на бизнес. Принятие подобных решений позволит нивелировать сложности, с которыми столкнулись экономические операторы при ведении своей внешнеторговой деятельности.

«Хочу еще подчеркнуть, что значительную часть преференциального импорта из стран — партнеров Евразийского экономического союза по свободной торговле, так же, как и в случае с развивающимися и наименее развитыми государствами, составляют продукты питания. Поэтому решение совета будет способствовать продовольственной стабильности стран ЕАЭС», — заметил Андрей Слепнев.

Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет применяться по 31 декабря 2023 года.