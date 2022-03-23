Цифра дня. 201 тысяча 727 налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

На 23 марта 2022 года единую налоговую декларацию представили 201 тысяча 727 налогоплательщиков, из них 153 тысячи 930 — в электронном виде. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе декларацию подали 49 тысяч 333 юридических лица, 72 тысячи 951 индивидуальный предприниматель, 37 тысяч 527 физических лиц, 9 тысяч 276 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 32 тысячи 637 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации. Ее обязаны подать: