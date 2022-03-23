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Экономика

Цифра дня. 201 тысяча 727 налогоплательщиков сдали налоговую декларацию

На 23 марта 2022 года единую налоговую декларацию представили 201 тысяча 727 налогоплательщиков, из них 153 тысячи 930 — в электронном виде. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

В том числе декларацию подали 49 тысяч 333 юридических лица, 72 тысячи 951 индивидуальный предприниматель, 37 тысяч 527 физических лиц, 9 тысяч 276 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 32 тысячи 637 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, 1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации. Ее обязаны подать:

  • государственные и муниципальные служащие;
  • индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе;
  • владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228349/
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