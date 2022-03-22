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Экономика

Нацбанк установил официальный курс доллара ниже 100 сомов

Национальный банк установил официальные курсы валюты на 23 марта. Сильнее всего подешевел рубль.

На завтра номинальный курс доллара США установлен в 99,8748 сома (падение на 2,93 процента). При этом в обменных пунктах столицы и коммерческих банках сейчас его покупают по 96-97 сомов, продают по 99 сомов.

Курс евро снизился на 3,74 процента — со 113,8782 до 109,9322 сома.

Официальный курс рубля на 23 марта вновь установлен ниже сома — на отметке 0,9241 сома. Это на 10,63 процента ниже сегодняшнего показателя.

Тенге подешевел на 3,04 процента — до 0,1976 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228240/
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