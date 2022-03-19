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Экономика

В Кыргызстане появятся холдинги по управлению госимуществом

Министерство экономики и коммерции подготовило проект постановления о создании специализированных холдингов по управлению государственным имуществом.

Уточняется, что на сегодня государство по-прежнему остается крупнейшим собственником, выступая акционером более чем в 50 АО. Однако госкомпании не развиваются, а ключевые вопросы эффективного управления остаются нерешенными.

В Минэкономики решили, что нужны специализированные отраслевые холдинги.

Кроме того, потребуются изменения в Закон «О недрах». В действущей редакции говорится, что право пользования недрами по решению кабмина предоставляется только хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям со 100-процентной госдолей участия.

Законом предусмотрено оказание содействия указанным субъектам при предоставлении права пользования недрами.

Продукция сфер недропользования, энергетики и промышленности занимает более трети в национальном экспорте товаров и составляет большую долю в ВВП.

Изучение каких-либо потенциально выгодных месторождений требует вливания крупных денежных средств. Поэтому предлагается дополнение по тем компаниям, в которых государственная доля составляет 50 и более процентов. Будет отдельно проработано положение о порядке и условиях предоставления в пользование геологических информационных ресурсов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228088/
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