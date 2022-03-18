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Экономика

Нацбанк установил официальный курс доллара на выходные в районе 103 сомов

Национальный банк установил официальные курсы валют на 19 марта. Он будет действовать все выходные.

На завтра номинальный курс установлен в 102,8896 сома (падение — на 1,47 процента). При этом в обменных пунктах столицы и коммерческих банках сейчас его покупают по 97-98,8 сома, продают — по 100-101 сому.

Курс евро снизился на 1,32 процента — со 115,4048 сома до 113,8782 сома.

А вот официальный курс рубля растет. На 19 марта он установлен в 1,034 сома. Это на 1,96 процента выше сегодняшнего показателя. Номинальный курс поднялся выше сома впервые со 2 марта 2022 года.

Тенге подешевел на 1,21 процента — до 0,2038 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228018/
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