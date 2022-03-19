Ситуация на рынках и в магазинах Бишкека. Как изменились цены за неделю

Ситуация в магазинах и на рынках страны меняется с каждым днем. Кыргызстанцы отмечают, что некоторые продукты подорожали и цены продолжают расти. А кое-что и вовсе периодически пропадает с прилавков. Люди стараются закупиться впрок, чтобы не столкнуться с дефицитом.
Журналист 24.kg решил проверить, есть ли основания для таких опасений.
На Ошском рынке с утра людей немного. Возможно, из-за неустойчивой погоды. В основном люди покупают продукты, которые нужны каждый день: растительное масло, муку, сахар и овощи.
Стоимость килограмма местной муки высшего сорта — 60 сомов, первого — 40 сомов. Казахстанскую муку высшего сорта реализуют по 55 сомов, первого — по 45 сомов.
Десяток домашних яиц стоит от 65 до 98 сомов.
На полках в одном из центральных гипермаркетов продукты есть все, ажиотажа не наблюдается. Килограмм картофеля в магазине стоит также до 47 сомов, лука — 24-27 сомов, чеснока — 279 сомов, десяток яиц — от 69 до 145 сомов, рис лазер — 131 сом.
Ранее представители торговой сети «Глобус» сказали 24.kg, что сегодня у покупателей не замечено панических настроений. «Да, у нас есть ограничения на покупку в одни руки, но они были и ранее. Подобные меры необходимы всегда, потому что они помогают избежать ажиотажного спроса и перекупов», — заключили в компании.