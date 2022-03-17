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Экономика

Почему кыргызстанцы не хотят делать социальные выплаты, пояснили бизнесмены

«Сейчас государство хочет использовать контрольно-кассовые машины (ККМ), чтобы посчитать уровень теневой экономики. Я согласен с политикой введения ККМ, но не согласен с тем, как это проводится и по времени», — заявил сегодня на круглом столе председатель правления бизнес-ассоциации молодых предпринимателей (JIA) Жоодар Омошов.

По его словам, уровень неформальной экономики в Кыргызстане оценивается в 50-60 процентов от уровня экономики в целом. Но нет никаких точных индикаторов, которые могли были точно показать уровень теневой экономики. Сейчас идет работа по легализации тех предпринимателей, которые пытаются заработать на жизнь, но при этом не платят налоги.

«Если говорить о неформальной занятости, то на сегодня ситуация такая: социальные выплаты очень высокие. На сегодня они составляют четверть от минимальной зарплаты в Бишкеке. Сотрудники, которые работают по найму, тоже не хотят делать отчисления из-за большой суммы. Им лучше взять зарплату на руки или в конверте. Соцфонд провел хорошую работу и предложил варианты для снижения социальных отчислений. Это то, что мы ожидали. Если мы сможем снизить на 60-70 процентов уровень неформальной занятости, то это будет колоссальная работа. Но она должна идти параллельно со снижением уровня неформальной экономики», — заключил Жоодар Омошев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227780/
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