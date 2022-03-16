Закон об идентификации мобильных устройств отправлен на доработку

Решением комиссии законопроект о введении регистрации мобильных устройств направлен на доработку. Об этом накануне сообщил депутатам министр цифрового развития Талантбек Иманов.

По его словам, сейчас Минцифры делает упор не на монетизацию процесса, а на обеспечение безопасности данных. В том числе будет пересматривать вопрос о том, кто будет получать данные об устройствах.

«Отдавать частным лицам оперативные данные, которые в законе прописаны, нельзя. Надо доработать момент. Я считаю, что этим должна заниматься государственная структура. По этому законопроекту я бы отошел от момента монетизации и финансовой составляющей. Главная задача — обеспечить безопасность данных», — прокомментировал Талантбек Иманов.