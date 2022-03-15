В бюджете накоплен резерв. На что его потратит государство

Министерство финансов вынесло на одобрение Жогорку Кенеша проект финансирования мероприятий из средств, предусмотренных по статье «Накопленные финансовые резервы».

Министр финансов Алмаз Бакетаев рассказал 24.kg, что при утверждении бюджета на 2022 год сразу говорили, что подняли планку по доходам для Налоговой (на 147 процентов) и Таможенной (на 210 процентов) служб. Сейчас ведомства план выполняют.

За первые два месяца текущего года по налоговым доходам перевыполнение плана составило 3,2 миллиарда сомов. При этом в сравнении с январем — февралем прошлого года налоговые доходы выросли на 16,7 миллиарда сомов.

«Мы говорили, что предусмотрели резервы в бюджете на сумму около 70 миллиардов сомов за счет увеличения плана по налогам. Тогда же сообщалось, что эти деньги будут использоваться по согласованию с профильным комитетом бюджета. На данный момент часть хотим использовать на решение проблем с ирригацией и строительство социальных объектов», — рассказал Алмаз Бакетаев.

Первые средства из накопленных финансовых резервов уже распределены. Решено направить 837 миллионов сомов Службе водных ресурсов Министерства сельского хозяйства для строительства и ремонта ирригационных сооружений. Это делается именно сейчас, чтобы повысить эффективность работ.

«Кроме того, мы сейчас видим риски в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому Фонду госматрезервов выделяются средства для пополнения семенного фонда. За счет 975,3 миллиона сомов из бюджета будут закупаться минеральные удобрения. Потребность с каждым годом возрастает. В основном удобрения планируется закупать у Узбекистана. Мы выделили средства на эти нужды, чтобы наперед создать запас. Кроме того, Минтрансу выделяются средства на закупку битума. Это нужно, чтобы ремонт дорог начинался вовремя, а не в середине лета», — рассказал Алмаз Бакетаев.

Всего на ремонт и строительство дорог и завершение социальных объектов планируется дополнительно выделить 7 миллиардов сомов. За счет средств, предусмотренных по накопленному резерву, также будут закуплены продовольственные товары для пополнения запасов государства.

«Чтобы разогреть экономику, мы будем выдавать больше кредитов под 6 процентов годовых. Такие кредиты сейчас выдаются по проекту «Финансирование сельского хозяйства». По поручению президента планируется расширить эту программу и дать возможность получать эти займы другим получателям. Средства на эти цели предусматриваются. Мы хотим их поскорее влить в экономику», — заключил министр финансов.