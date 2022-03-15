23:12
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

В бюджете накоплен резерв. На что его потратит государство

Министерство финансов вынесло на одобрение Жогорку Кенеша проект финансирования мероприятий из средств, предусмотренных по статье «Накопленные финансовые резервы».

Министр финансов Алмаз Бакетаев рассказал 24.kg, что при утверждении бюджета на 2022 год сразу говорили, что подняли планку по доходам для Налоговой (на 147 процентов) и Таможенной (на 210 процентов) служб. Сейчас ведомства план выполняют.

За первые два месяца текущего года по налоговым доходам перевыполнение плана составило 3,2 миллиарда сомов. При этом в сравнении с январем — февралем прошлого года налоговые доходы выросли на 16,7 миллиарда сомов.

«Мы говорили, что предусмотрели резервы в бюджете на сумму около 70 миллиардов сомов за счет увеличения плана по налогам. Тогда же сообщалось, что эти деньги будут использоваться по согласованию с профильным комитетом бюджета. На данный момент часть хотим использовать на решение проблем с ирригацией и строительство социальных объектов», — рассказал Алмаз Бакетаев.

Первые средства из накопленных финансовых резервов уже распределены. Решено направить 837 миллионов сомов Службе водных ресурсов Министерства сельского хозяйства для строительства и ремонта ирригационных сооружений. Это делается именно сейчас, чтобы повысить эффективность работ.

«Кроме того, мы сейчас видим риски в обеспечении продовольственной безопасности. Поэтому Фонду госматрезервов выделяются средства для пополнения семенного фонда. За счет 975,3 миллиона сомов из бюджета будут закупаться минеральные удобрения. Потребность с каждым годом возрастает. В основном удобрения планируется закупать у Узбекистана. Мы выделили средства на эти нужды, чтобы наперед создать запас. Кроме того, Минтрансу выделяются средства на закупку битума. Это нужно, чтобы ремонт дорог начинался вовремя, а не в середине лета», — рассказал Алмаз Бакетаев.

Всего на ремонт и строительство дорог и завершение социальных объектов планируется дополнительно выделить 7 миллиардов сомов. За счет средств, предусмотренных по накопленному резерву, также будут закуплены продовольственные товары для пополнения запасов государства.

«Чтобы разогреть экономику, мы будем выдавать больше кредитов под 6 процентов годовых. Такие кредиты сейчас выдаются по проекту «Финансирование сельского хозяйства». По поручению президента планируется расширить эту программу и дать возможность получать эти займы другим получателям. Средства на эти цели предусматриваются. Мы хотим их поскорее влить в экономику», — заключил министр финансов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227536/
просмотров: 4676
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году Минфин планирует собрать в бюджет более 600 миллиардов сомов
Минфин планирует внедрить единый бухгалтерский учет для госорганов
#Простофакты. Власти тратят миллионы на праздники, но не хотят платить за детей
Цифра дня. 68,3 миллиарда сомов составили расходы бюджета с начала года
Декларации-2021. Министр финансов заработал 4,6 миллиона сомов
Сокращение штата не коснется Министерства иностранных дел
Холдинг «Наследие великих кочевников» ликвидируют. Потратят 700 миллионов сомов
Создаете мнимое благополучие. Депутат и глава Минфина поспорили о бюджете
На обеспечение продовольственной безопасности КР выделят 8,5 миллиарда сомов
Для резервного фонда президента выделят 500 миллионов сомов
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные к...
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
21:45
В Чуйской области установлено 74,1 тысячи «умных» счетчиков
21:21
В Кыргызстане стартовал месячник здоровья среди мужчин