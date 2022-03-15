22:49
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Коммерческие банки Кыргызстана могут обслуживать российские карты «Мир»

Коммерческие банки Кыргызстана могут обслуживать российские платежные карты системы «Мир» в своих периферийных устройствах. Об этом сообщает Национальный банк.

Кроме того, с 2020 года реализован проект Р2Р-переводов денежных средств с карт системы «Мир» на карты системы «Элкарт». У клиентов коммерческих банков, имеющих банковские платежные карты, есть возможность осуществлять Р2Р-переводы внутри и/или на другие платежные системы.

В Кыргызстане национальная платежная система «Элкарт» уже провела необходимые интеграционные мероприятия с российской национальной платежной системой «Мир».

«Комбанками выпускаются карты системы «Элкарт» с технологией бесконтактных платежей («Элкарт NFC»/«Элкарт Бесконтакт»). Эти карты могут обслуживаться за пределами КР в сети платежной системы «Мир» и платежных систем — партнеров системы «Мир», — рассказали в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227418/
просмотров: 5750
Версия для печати
Материалы по теме
Открытость. Сплоченность. Свершение. НПС «Элкарт» обновила фирменный стиль
Никаких наличных: чиновники обратились к пассажирам общественного транспорта
Водителям автобусов и троллейбусов грозит увольнение за прием оплаты наличными
«Тулпар» карталарын сатуу түйүндөрүн онлайн режимде көрсөткөн кызмат ишке кирди
Что происходит? Карты национальной системы «Элкарт» перестали работать
В России могут запустить национальную платежную карту Кыргызстана «Элкарт»
Итоги акции «Оплачивай с «ЭЛКАРТ Pay» в одно касание и побеждай»
В Кыргызстане платежи за госуслуги будут приниматься в безналичной форме
Микрофинансовым компаниям разрешат давать кредиты в безналичной форме
Из-за отсутствия безналички бизнес может потерять до 40 процентов клиентов
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
1 февраля, четверг
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные к...
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана
21:45
В Чуйской области установлено 74,1 тысячи «умных» счетчиков
21:21
В Кыргызстане стартовал месячник здоровья среди мужчин