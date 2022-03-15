Коммерческие банки Кыргызстана могут обслуживать российские карты «Мир»

Коммерческие банки Кыргызстана могут обслуживать российские платежные карты системы «Мир» в своих периферийных устройствах. Об этом сообщает Национальный банк.

Кроме того, с 2020 года реализован проект Р2Р-переводов денежных средств с карт системы «Мир» на карты системы «Элкарт». У клиентов коммерческих банков, имеющих банковские платежные карты, есть возможность осуществлять Р2Р-переводы внутри и/или на другие платежные системы.

В Кыргызстане национальная платежная система «Элкарт» уже провела необходимые интеграционные мероприятия с российской национальной платежной системой «Мир».

«Комбанками выпускаются карты системы «Элкарт» с технологией бесконтактных платежей («Элкарт NFC»/«Элкарт Бесконтакт»). Эти карты могут обслуживаться за пределами КР в сети платежной системы «Мир» и платежных систем — партнеров системы «Мир», — рассказали в Нацбанке.