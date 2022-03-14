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Экономика

Волатильность на валютном рынке Кыргызстана связана с санкциями против РФ

На сегодня на валютном рынке Кыргызстана наблюдается волатильность обменного курса из-за введенных против России санкций. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться сложной. На финансовых рынках стран — основных торговых партнеров наблюдается волатильность национальных валют. Это сказывается на внутреннем рынке Кыргызстана.

«Для сглаживания резких колебаний курса Национальный банк провел пять интервенций с начала года и продал $284 миллиона. Международные резервы страны на 11 марта 2022 года составили $2 миллиарда 650 миллионов, что составляет шесть месяцев будущего объема импорта товаров и услуг. Учитывая внешнюю среду и внутреннюю ситуацию на валютном рынке в финансовом секторе, Нацбанк принимает меры, направленные на смягчение негативного влияния внешних шоков», — отметила Аида Карабаева.

10 марта НБ КР принял антикризисный план по минимизации негативных последствия внешнеэкономических шоков.

Для этого с 10 до 14 процентов повышена учетная ставка. Это сделано для минимизации влияния внешних шоков на динамику инфляции. Кроме того, коммерческим банкам рекомендовано провести реструктуризацию или конвертацию кредитов в иностранной валюте в национальную. Для обеспечения экономической безопасности и стабилизации ситуации на валютном рынке введен временный запрет на вывоз наличных долларов организациями, которые имеют лицензию на операции с инвалютой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227397/
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