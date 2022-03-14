Бизнес предлагает изменить закон о свободных экономических зонах

В генеральной дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» состоялось рабочее совещание по обсуждению проблем, с которыми сталкиваются производители. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

В совещании участвовали министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, представители Налоговой и Таможенной служб, а также Ассоциации инвесторов СЭЗ.

Чиновникам рассказали о ситуации, складывающейся в СЭЗ «Бишкек».

«По поручению руководства страны будут реализованы меры по улучшению условий работы для субъектов СЭЗ. В ближайшее время будет разработана и принята концепция развития свободных экономических зон. На постоянной основе будет проводиться мониторинг деятельности руководства генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек». При этом представители бизнеса озвучили свои предложения для внесения изменений в закон о свободных экономических зонах. Министр обратил пристальное внимание на проблемы СЭЗ, озвучив необходимость создания благоприятных условий для бизнеса, а также улучшения менеджмента», — говорится в сообщении.