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Экономика
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию в рамках введенных санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

В списке — около 570 наименований различной продукции. Среди них оказались алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, женские сумки и чемоданы, изделия из натурального меха, одежда и обувь стоимостью более $1 тысячи, драгоценные камни и ювелирные изделия. Ограничения коснутся электромобилей, мотоциклов и различных предметов искусства, включая концертные рояли.

Уточняется, что запрет будет действовать и в отношении Беларуси. Причем гражданам обеих стран, которых внесли в санкционный список SDN американского Минфина, запретят приобретать вышеперечисленные товары независимо от того, где они находятся.

Боевые действия в Украине продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 годаЧисло жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227281/
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