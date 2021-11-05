ЕБРР прогнозирует рост экономики Кыргызстана в 2,5 процента по итогам 2021 года

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что по итогам 2021 года экономика Кыргызстана вырастет на 2,5 процента. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития о региональных экономических перспективах.

Банк понизил прогноз по росту экономики по сравнению с июньскими предположениями на 4,1 процента. Летом 2021 года в ЕБРР предполагали, что ВВП страны вырастет на 6,6 процента.

Прогноз же на 2022-й улучшен на 0,4 процента — с 4,6 до 5 процентов.

Отмечается, что росту экономики в 2021 году способствует резкое восстановление объемов денежных переводов из России и рост частного потребления, который положительно сказывается на сфере услуг.

«Тем не менее ожидается, что объем инвестиций в основной капитал останется на низком уровне по итогам года из-за политических рисков и проблем с инвестиционным климатом в связи с ситуацией с рудником «Кумтор», усилением давления со стороны регулирующих органов на средний бизнес», — говорится в отчете.