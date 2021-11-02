За месяц дизельное топливо в Кыргызстане подорожало почти на 2 сома

За месяц стоимость дизельного топлива в Кыргызстане выросла на 1,92 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если по итогам сентября средняя цена на солярку была 51,42 сома, то на 1 ноября она достигла отметки 53,36 сома. Самое дорогое дизельное топливо в Кербене (58,69 сома), Исфане (56,99 сома) и Баткене (56,55 сома). А самый дешевый дизель в Караколе (52,27 сома), Таласе (52,45 сома) и Кара-Балте (52,5 сома).

Подорожал и бензин. Топливо Аи-92 выросло в цене на 82 тыйына — с 56,84 до 57,66 сома, а Аи-95 — на 80 тыйынов (с 61,22 до 62,02 сома).