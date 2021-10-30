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Экономика

В ЕАЭС наращивают перечень евразийских транспортных коридоров

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

В перечень вошли два одномодальных железнодорожных маршрута и один мультимодальный (объединяет железнодорожное, морское и автомобильное сообщение), а также евразийские автомобильные коридоры и маршруты. Документ позволит обеспечить координацию развития транспортной инфраструктуры, станет важной составляющей по подготовке проекта международного договора о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров, и тем самым будет способствовать дальнейшему формированию единого транспортного пространства в ЕАЭС.

«Принятие перечня евразийских транспортных коридоров и маршрутов позволит нашим странам и комиссии реализовать положения договора, основных направлений транспортной политики, стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года в части, касающейся развития транспортных коридоров», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков.

Кроме того, в 2022 году планируется подготовить и принять комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, в соответствии с которым они получат приоритетное развитие, будет осуществлена синхронизация их эксплуатационных характеристик, а также цифровизация.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212172/
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