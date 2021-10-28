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Экономика

Эрнест Карыбеков: Единственный выход из энергокризиса — веерные отключения

«Единственный выход у правительства, чтобы сохранить к 1 апреля 2022-го 7-7,5 миллиарда кубометров воды в Токтогульском водохранилище, — отключать где-то 25 процентов страны все пять месяцев, возможно, и больше», — заявил сегодня во время круглого стола «Как Кыргызстану выйти из энергетического кризиса» эксперт Эрнест Карыбеков.

Он отметил, что при сегодняшнем потреблении электроэнергии на зимний сезон — с ноября 2021 года по март 2022-го — расход составит около 9 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,5 миллиарда киловатт-часов может выработать ТЭЦ Бишкека, 4 миллиарда — Токтогульская ГЭС и еще 2 миллиарда — малые ГЭС.

«При такой выработке будут израсходованы все запасы Токтогулки. Но даже при этом остается еще 1,5 миллиарда киловатт-часов. Мне слабо верится, что кабинет министров сможет их импортировать. Поэтому единственный выход — веерные отключения. Отключать нужно было давно, сейчас еще не поздно», — сказал эксперт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/212011/
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