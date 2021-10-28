Адские проценты по кредитам. Как государство будет защищать кыргызстанцев от них

В Кыргызстане продолжает расти спрос на микрокредитование. Все чаще люди пытаются взять кредиты там, где это можно сделать без лишних бумаг и вопросов.

Платой за такую «гуманность» микрокредитных учреждений становятся их баснословные проценты.

Часто выплаты по ним, а еще пени и штрафы оказываются в разы больше кредита. Чтобы навести в этой сфере хоть какой-то порядок, внесли поправки в Гражданский кодекс. В Национальном банке 24.kg рассказали о законодательных новшествах и дали пару советов, как правильно брать кредиты.

Чем не угодили микрозаймы

В соответствии с законом об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызстане размер предельно допустимого процента рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком, к которой добавляют 15 процентов. Национальный банк с 1 июля по 31 декабря 2021 года размер средневзвешенной ставки установил в 15,94 процента годовых.

Итого размер предельно допустимого процента — 29,94 процента годовых.

Но на практике за предоставление займа он достигает до 1 тысячи процентов годовых. При этом людей могут вводить в заблуждение, установив ставку в 30 процентов, но за один день.

«Деятельность подобных субъектов, предоставляющих займы населению, со временем может привести к ощутимым финансовым потерям. Это несет риск социальной напряженности в стране, поскольку нуждающийся в деньгах заемщик получает кредит под высокие проценты. Получая быстрые займы под большие проценты, доходящие до 1 тысячи процентов годовых при средневзвешенной номинальной процентной ставке около 30 процентов, заемщик не решает свою финансовую проблему. Он переносит ее решение на чуть более поздний срок, усугубляя ее», — рассказали в Национальном банке.

Кроме того, «агрессивное» финансирование и выдача займов населению может отрицательно повлиять не только на социально-экономическое положение населения, но и на конкурентоспособность финансово-кредитных организаций. Те, у кого есть лицензия Нацбанка, не могут устанавливать такие высокие проценты по займам.

Существуют и иные требования для защиты прав заемщиков. К примеру, всем финансово-кредитным организациям Национальный банк предписал устанавливать в кредитном договоре с клиентом размер процента по неустойке за просроченную задолженность по основной сумме и процентам не более процентной ставки по кредиту, указанной в договоре. При этом размер неустойки (штрафов, пени), начисленной за весь период действия кредита, не должен превышать 20 процентов от суммы выданного кредита.

Займы денег теперь кредиты

В начале сентября президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс. Документ вступил в силу чуть больше месяца назад. По нему деятельность, связанная с предоставлением займов в денежной форме на профессиональной основе, рассматривается как деятельность по кредитованию.

Она регулируется положениями параграфа 2 главы 34 Гражданского кодекса Кыргызстана и банковским законодательством.

Деятельность по предоставлению займов в денежной форме признается профессиональной при нескольких условиях. Должна быть реклама (публичная оферта) предложений по предоставлению займов неопределенному кругу лиц. Предоставление займов должно происходить систематически (двух и более раз) в течение одного месяца (30 дней). Кроме того, этот вид деятельности должен быть основным или единственным видом деятельности юридического лица/индивидуального предпринимателя, физического лица.

Изменения внесены для защиты прав потребителей, проще говоря, тех самых получателей микрозаймов.

Теперь за теми, кто выдает такие кредиты, установили надзор Национального банка. Такие компании должны получить его лицензию и работать по общим правилам с другими финансово-кредитными учреждениями.

Не является профессиональной деятельностью по предоставлению займов выделение займов работодателем работнику, физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, которая осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению денежных средств на условиях платности, срочности и возвратности, а также займы брокером клиенту для совершения сделок по купле-продаже ценных бумаг.

Новые требования Гражданского кодекса не распространяются на частные займы между лицами, деятельность которых не направлена на выдачу займов на систематической основе и не является основной (единственной). Не действуют они и для ломбардов, потому что их работа регулируется специальным законом.

Как не попасть в долговую яму

В Национальном банке отмечают, что, прежде чем взять кредит, потенциальный заемщик должен знать, что получение кредита — это ответственное решение. Задайте себе несколько вопросов: «Нужно ли брать в долг?», «Смогу ли я своевременно погасить кредит и проценты?», «Может, лучше накопить деньги, чем брать их под проценты?».

Надо трезво оценить возможность своевременно погашать ежемесячную сумму основного долга и процентов по кредиту.

Оформление кредита — ответственный шаг. Надо обратить внимание на условия его предоставления. В местах обслуживания клиентов банка обязательно должны быть стенды, содержащие информацию об условиях и порядке кредитования, перечне необходимых документов для получения кредита и нормативных правовых актов Национального банка, внутренних нормативных документов банка, регламентирующих кредитование. На стендах должна быть информация о правах клиентов, наличии в банке книги жалоб и предложений и другая полезная информация.

При оформлении кредита предоставляйте правдивую и полную информацию о себе и своих доходах. Еще лучше — оцените свои возможности, просчитайте доходы и расходы с прогнозом на весь срок кредитного договора.

Старайтесь составить свои расчеты так, чтобы ежемесячные выплаты по кредиту не превышали 30-50 процентов месячного дохода.

Очень важно до подписания кредитного договора получить у кредитного специалиста всю информацию о процентной ставке по кредиту и сумме ежемесячного платежа. Нужно знать обо всех дополнительных (комиссионных) сборах, способах погашения, условиях его досрочного полного или частичного погашения, ответственности и способах решения спорных вопросов.

«Кредит нужно оформлять в валюте дохода. Требуйте у кредитного специалиста ответы на все интересующие вопросы до подписания документов! Понимать реальные условия и последствия заключения кредитного договора — ответственность заемщика, а вот разъяснить термины и достаточно большой, сложный объем информации — обязанность банка», — заключили в НБ КР.