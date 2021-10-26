Нефтетрейдеров просят сдерживать цены на ГСМ

Госантимонопольный комитет предупредил нефтетрейдеров о недопустимости резкого повышения цен путем применения инструмента сдерживания ценового уровня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала года бензин подорожал на 70 процентов, а дизельное топливо — на 50 процентов. Это связано с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ. Накануне Госантимонополия провела рабочее совещание по обсуждению ситуации на рынке ГСМ. В нем участвовали основные крупные игроки рынка.

«Был обсужден ряд мер по сдерживанию цен. По итогам нефтетрейдерам дано предостережение строго соблюдать правила и нормы закона о конкуренции и для недопущения дефицита ГСМ обеспечить необходимый запас топлива», — говорится в сообщении.