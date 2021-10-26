В Кыргызстане создана Ассоциация креативных индустрий. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщила ее глава Назгул Кубакаева.

По ее словам, перед новой организацией сейчас стоят задачи по созданию площадки и сети сотрудничества. Сейчас важно объединить усилия для изменения ситуации, которая складывается в постпандемийный период.

«Креативная экономика не требует больших инвестиций. Ее основа — это талант и возможность создавать инновационный продукт. Наша цель — лоббировать интересы креативных предпринимателей, работать в партнерстве с государством и создавать решения, которые будут полезны не только для самих предпринимателей, но и способствовать решению социальных проблем. Ассоциация креативных индустрий учреждена девятью компаниями. Они представляют сферы дизайна и моды, архитектуры, киноиндустрии, коворкинга. Мы будем привлекать в членство и других представителей креативной индустрии. Мы призываем всех вступать в нашу ассоциацию и развивать креативное общество», — рассказала Назгул Кубакаева.