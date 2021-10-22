Кыргызстан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана

Кыргызстан увеличил объем импортируемой электрической энергии из Туркменистана. Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.

Продолжаются поставки электроэнергии и из Казахстана. Запланированные на 2021 год поставки из Узбекистана выполнены. В настоящее время стороны рассматривают вопросы о пролонгации объемов электрической энергии в счет поставок, запланированных в 2022-м.

«В связи с завершением поставок электрической энергии из Узбекистана увеличен объем импортируемой электрической энергии из Туркменистана», — говорится в сообщении.