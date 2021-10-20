Международная финансовая корпорация оценит состояние аэропорта «Манас»

Министерство экономики и коммерции КР и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о предоставлении финансовых консультационных услуг по проекту ГЧП «Модернизация и развитие аэропорта «Манас». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Международная финансовая корпорация проведет многостороннюю экспертную оценку и структурирование проекта государственно-частного партнерства (ГЧП). Они будут включать исследования (техническое, правовое, природное и социальное), финансовый анализ и прогнозирование по аэропорту, а также диагностику объекта. Компания также поможет в привлечении квалифицированного международного инвестора/оператора на основе прозрачного конкурса на экономически выгодных условиях.

«В качестве задачи по развитию потенциала аэропорта «Манас» как центра авиасообщений проект позволит Кыргызстану стать к 2023 году одним из главных авиационных хабов Центральной Азии. Кроме того, сторонами оговорено дальнейшее сотрудничество по реализации проектов ГЧП в сфере ВИЭ (возобновляемые источники энергии), в частности в строительстве солнечных электростанций», — говорится в сообщении.