Рост цен на ГСМ. Что происходит в Кыргызстане и у соседей

Мировая экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса. В 2021 году возобновилась транспортная активность. Результат — рост спроса на нефть и подорожание нефтепродуктов.

С начала года в Кыргызстане бензин подорожал на 59 процентов, а дизель — на 40 процентов.

В Ассоциации нефтетрейдеров отметили, что в Кыргызстане еще не самая сложная ситуация. У соседей, даже экспортеров нефти, цены и того выше либо возникает дефицит ГСМ. Редакция 24.kg разбиралась, что происходит на топливном рынке региона.

Как дорожало топливо

За 2021 год цена барреля нефти марки Brent выросла в два раза — с $40 до $80. Следом начался рост оптовых цен на нефтеперерабатывающих заводах России, откуда Кыргызстан импортирует топливо. При этом на заправках оно дорожало не так резко, как на НПЗ.

Отпускные цены российских НПЗ на бензин с начала года выросли в 2,3 раза, а на заправках он подорожал на 59 процентов.

С дизельным топливом такая же история. Оптовые цены на солярку на заводах с начала года выросли на 70 процентов. В рознице показатель тоже увеличился, но в два раза меньше.

«В этом году нефтетрейдеры делают все возможное, чтобы максимально сгладить рост цен. Например, максимально сократили расходы и маржинальность, то есть прибыль, чтобы она не превышала 1 процент. Госорганы прекрасно об этом знают. Кроме того, компании брали на себя риски и закупали большие объемы. Они держали двухмесячные запасы, чтобы фиксировать заводские цены. Рост идет еженедельно, но большой запас позволяет сглаживать картину. Поэтому цены поднимались планомерно, без резких скачков», — объяснил ситуацию глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Почем ГСМ у соседей

В Ассоциации нефтетрейдеров КР провели сравнительный анализ розничных цен в странах СНГ с внутренними ценами на ГСМ Кыргызстана на начало октября.

Выяснилось, что среди импортеров ГСМ в Кыргызстане самые низкие цены.

Такие страны как Армения, Молдова, Грузия и Украина импортируют нефтепродукты, как и Кыргызстан, из России. Розничные цены на АЗС у них в среднем на 30 сомов выше, чем на заправках Кыргызстана.

Дешевле, чем в Кыргызстане, топливо только в России и Казахстане. Но у них своя нефть. Они топливо продают. Кроме того, власти и РФ, и РК поддерживают население и стараются держать низкими внутренние цены. Но это не удается даже им.

Россия занимает третье место по добыче нефти и экспортирует нефтепродукты практически во все страны на постсоветском пространстве.

В стране внутренние цены значительно ниже биржевых. Правительство РФ в первом полугодии 2021-го выделило из бюджета нефтяникам 131,1 миллиарда рублей. Это своего рода «плавающий акциз», когда ставка налога зависит от цены на нефтепродукты. Если они высокие, то акциз ниже, и наоборот. В итоге независимо от изменения котировок цен на нефть на мировом рынке, на внутреннем цены ГСМ практически на одном уровне.

Казахстан в этом году столкнулся с острым дефицитом дизеля. Топливный рынок соседней республики лихорадит второй раз за год. Сегодня, несмотря на то что цена солярки поднялась до 240-245 тенге (48-49 сомов), на большинстве казахстанских АЗС ее нет.

Основные причины, по мнению экспертов: продолжительный ремонт Атырауского НПЗ из-за перебоев с электроэнергией и планируемый с 1 октября 2021 года ремонт Павлодарского НПЗ. На дефицит повлиял возросший спрос дизельного топлива в период сбора урожая. В итоге соседи вновь начали покупать его в России.

В Узбекистане и Таджикистане рост цен на все виды нефтепродуктов наблюдается с конца 2020 года. В Узбекистане бензин стоит 64,7 сома, Таджикистане — 77,2 сома. Дизель продают по 67,1 сома и 69,7 сома.

Что будет дальше

Кыргызстан в основном импортирует нефтепродукты из России в рамках договоренностей о беспошлинных поставках. Фактически отпускные цены НПЗ для Кыргызстана приравнены к внутренним ценам России.

НПЗ отпускают топливо российским нефтетрейдерам по тем же ценам, что и для Кыргызстана.

Кроме того, в этом году с Россией договорились об увеличении беспошлинных объемов по бензинам на 190 тысяч тонн — до 650 тысяч тонн, по дизелю на 65 тысяч тонн — до 550 тысяч тонн. В этом году Кыргызстан будет полностью обеспечен топливом. И хотя бы это не будет влиять на повышение цены.

Но следует понимать, что стоимость ГСМ продолжится. Ведь общемировая тенденция повышения цен на топливо сохраняется. Российские оптовые цены на октябрь уже показали рост.

«Ситуация усугубляется и тем, что два российских НПЗ встали на плановый ремонт. Они расположены ближе к Кыргызстану и 80 процентов их продукции ориентировано на страны Центральной Азии. Получается, сейчас отечественные нефтетрейдеры будут контрактоваться с другими заводами, но там рост идет. Казахстан начинает закупаться в РФ, что еще усугубляет ситуацию», — рассказал Канат Эшатов.

В ближайшие две недели бензин может подорожать на 1,5 сома, дизель — на 1 сом.

«Но даже при таких прогнозах Кыргызстану удастся удержать наиболее благоприятную ситуацию на топливном рынке среди стран СНГ. Мы все равно будем лидировать по дешевизне топлива среди импортозависимых стран СНГ. К тому же у нас нет дефицита ГСМ, как в Казахстане и Узбекистане», — заключил глава АНК.