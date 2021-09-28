В бюджет Бишкека может поступать до 100 миллионов сомов от легализации такси

Более 100 миллионов сомов ежегодно может поступать дополнительно в бюджет Бишкека в случае легализации такси. Об этом сообщает директор Центра исследований социально-трудовых отношений Эльдар Таджибаев.

По его словам, сейчас в столице перевозками пассажиров на частном легковом автотранспорте занимаются более 10 тысяч человек. И только 42 процента из них работают официально по патенту.

«Из общего количества таксистов 70 процентов являются сотрудниками «ЯндексТакси». Компания не имеет в Кыргызстане официального представительства, а работает через своих партнеров — организации сервисов подключений. Официально их зарегистрировано в стране 44, но по факту более 140», — сообщила сегодня эксперт-социолог Бермет Садырбаева на презентации исследования «Платформенная экономика в Кыргызстане. Анализ работы водителей такси».

По информации автора исследования, 15 процентов от заработанной суммы водители отдают работодателям. В том числе 12 процентов платформе «Яндекс», 3 процента — фирме-партнеру. Более того, онлайн-платформа дает заказы, определяет условия работы, ответственность за нарушения, санкции, но при этом сама не несет никакой ответственности в случае рисков. Водитель за все отвечает сам.

«К сожалению, деятельность онлайн-платформ законодательно не урегулирована в Кыргызстане. Поэтому невозможно доказать характер трудовых отношений в деятельности служб такси, доставки и обязать эти компании платить налоги и другие выплаты», — заключил Эльдар Таджибаев.