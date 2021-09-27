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Экономика

Уставной капитал Венгерско-Кыргызского фонда развития составит $16 миллионов

Уставной капитал создаваемого Венгерско-Кыргызского фонда развития составляет $16 миллионов. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что в ведомстве состоялась встреча заместителя министра Руслана Татикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Кыргызстане Шандором Дороги. Стороны отметили важность скорейшего запуска работы Венгерско-Кыргызского фонда развития. Отмечено, что он учрежден для модернизации и развития экономики КР, а также для углубления и расширения торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов Кыргызстана и Венгрии.

Фонд будет кредитовать самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики КР, а также участвовать в капитале хозяйствующих субъектов страны, помогать бизнесу с заемами со ставками ниже рыночных и развивать финансовый сектор Кыргызстана.

На встрече согласован и утвержден состав совета и правления фонда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208465/
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