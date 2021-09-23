По итогам 2021 года инфляция в Кыргызстане достигнет 10 процентов

Азиатский банк развития прогнозирует ускорение инфляции до 10 процентов в 2021 году. Об этом говорится в отчете «Обновление обзора развития Азии — 2021».

В банке отмечают, что инфляция цен на продовольствие остается высокой. Это связано с тем, что цепочки поставок восстанавливаются медленно. Продолжается пассивное влияние снижения курса валюты на 20 процентов к доллару США в 2020-м, учитывая постоянный и быстрый рост цен на продовольствие.

В 2022 году ожидается замедление темпов инфляции до 7 процентов. В АБР также подчеркивают, что в первом квартале 2021-го дефицит счета текущих операций Кыргызстана составил 4,6 процента от валового внутреннего продукта. Экспорт сократился на 9,5 процента в основном за счет снижения экспорта золота и других металлов. Рост импорта машин и оборудования, одежды и сахара увеличил общий объем импорта на 40,2 процента, чему способствовали денежные переводы.