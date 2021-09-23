О финансовых технологиях. Когда аргументы слабые, но есть депутатский мандат

Весной прошлого года депутаты Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и Бактыбек Турусбеков предложили развивать финансовые технологии. Национальный банк и кабинет министров выступили против инициативы, потому что она угрожает стабильности финансовой системы.

К скандальному документу вновь вернулись этой осенью.

До ухода на каникулы Жогорку Кенеш долго сомневался, что делать с документом. Определиться депутаты не смогли. Они вроде солидарны с позицией Нацбанка, но боятся ...обидеть коллегу.

С законом не согласны, но изучим

Ранее вопрос выносили на заседание комитета по экономической и фискальной политике несколько раз. Кабинет министров дал отрицательное заключение к документу.

Когда законопроект рассматривали в конце июня, депутаты пытались проголосовать против.

Если бы это случилось, то вновь внести документ на рассмотрение Жогорку Кенеша можно было бы только через полгода. И тут начинаются странности. Депутаты документ не поддержали, но и отклонять его не стали. После долгих переговоров и словесных перепалок вопрос просто сняли с повестки дня. Сейчас к нему вернулись вновь.

«Мы не можем игнорировать этот законопроект. Мы просто обязаны его рассмотреть, он включен в повестку дня. Другой вопрос, что мы до этого снимали его с повестки и решили, что вернемся к рассмотрению осенью. Вот сейчас мы и будем его изучать. По сути, его еще не рассмотрели до конца и не приняли решение. Моя личная позиция как депутата: я поддерживаю заключение правительства. Я лично против этого законопроекта, а там уже как решат коллеги», — объясняет происходящее глава профильного комитета Салайдин Айдаров.

Саматбеку Ибраеву и Бактыбеку Турусбекову посоветовали исправить документ без отклонения.

Кабмин надеется на поддержку

Еще летом парламентарии советовали Саматбеку Ибраеву либо добровольно отозвать законопроект, либо проработать спорные нормы с Национальным банком и кабинетом министров. В беседе с 24.kg он рассказал, что некоторые нормы действительно убрали из законопроекта.

Например, изначально предлагалось расширить цель деятельности Нацбанка и обязать его развивать финансовый рынок. Но в кабмине посчитали это нарушением Конституции. Инициаторы законопроекта исключили норму, но вот от самых спорных своих предложений не отказались.

«Мы поработали над отдельными пунктами законопроекта, которыми был недоволен кабинет министров. По открытию корреспондентских счетов в Национальном банке ужесточены требования. Мы прописали, что только компании, которые имеют API (открытый прикладной интерфейс), смогут открывать корсчета в Нацбанке. Да, НБ КР против открытия корсчетов, но они же должны доказать. Мы аргументированно все доказываем. Думаю, этот вопрос мы должны еще обсудить с ними, площадку создать. Когда депутаты примут в первом чтении концепцию законопроекта, дальше будем рассматривать, работать с ними», — поясняет Саматбек Ибраев.

При этом он признался, что окончательного заключения кабинета министров по этому документу не видел. В Жогорку Кенеше на сегодня есть только один вариант позиции правительства. Он подписан министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым еще в конце июня 2021 года.

Зампредседателя кабмина отмечает, что законопроект не соответствует отдельным нормам законодательства Кыргызстана. Правительство считает его принятие нецелесообразным.

«Пока у нас есть только это заключение. Возможно, у министра экономики и финансов Акылбека Жапарова есть какие-то иные предложения. Он идет одним из докладчиков по законопроекту. Возможно, при рассмотрении вопроса озвучит свое мнение. Но пока нового заключения по документу к нам не поступало», — рассказал 24.kg постоянный представитель кабмина в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

Если не я, то кто?

Саматбек Ибраев по профессии инженер-строитель, активно занимался популяризацией эпоса «Манас». До этого года никто и не слышал, чтобы он интересовался финансовым рынком и его развитием.

Сам депутат свою инициативу объясняет заботой об улучшении благосостояния населения.

Но есть любопытные факты. Например, в базе данных Министерства юстиции значится ОсОО «Илбирс голд». Компания прошла перерегистрацию в феврале 2021 года и официально занимается оптовой неспециализированной торговлей. Руководителем и учредителем числится Ибраева Жазгуль Кулукеевна. По некоторым данным, это родная сестра Саматбека Ибраева.

В соцсетях появилась информация, что занимается фирма именно финансовыми технологиями и даже пыталась получить разрешение у Национального банка работать в рамках режима регулятивной песочницы. Данные эти не отрицает и сам нардеп.

«Да, такая компания есть. Насколько я знаю, они подавали заявление, пытаются финансовыми технологиями заняться. Но не получается у них. Они подавали заявку, но отказ все время получают у Нацбанка», — сказал он.

При этом Саматбек Ибраев отрицает связь своего законопроекта со сложностями с НБ КР, возникшими у родственницы. Он считает, что законопроект о финансовых технологиях должен был разрабатывать сам регулятор.

«Это должен был сделать сам руководитель Национального банка. Если они этим не занимаются, то кто-то же должен», — высказался парламентарий.

Отрицает он и тот факт, что законопроект на самом деле разработал его сын Данияр. Ранее об этом говорила правозащитница Токтайым Уметалиева. Она даже выходила на митинг с требованием привлечь самого депутата к уголовной ответственности.

«Все должно разбираться в правовом поле, зачем митинговать? Если они дали кому-то деньги, пусть претензии ему и предъявляют. Мне никто ни копейки не давал. Причем тут я? Мой сын — взрослый парень, ему 30 лет, пусть сам отвечает. Поэтому не надо смешивать законопроект с этими проблемами», — заключил Саматбек Ибраев.