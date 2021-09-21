12:26
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Экономика
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Ситуация с «Кумтором». Кабмин отказался от двух фондов, созданных с Centerra

Кабинет министров признал утратившим силу постановление правительства об утверждении положения об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» от 8 октября 2019 года. Решение принято председателем кабмина Улукбеком Мариповым.

Читайте по теме
Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению

Государственному комитету по экологии и климату в месячный срок поручено образовать экспертную комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызстана. Контроль за исполнением постановления возложен на отдел агропромышленного комплекса и экологии администрации президента.

Напомним, что после подписания стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. были созданы два фонда — социального партнерства по развитию регионов и развития природы, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии. Часть денег потратили на строительство и капитальный ремонт больниц, а также не льготное кредитование. Ни одного проекта для улучшения окружающей среды реализовано не было.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207809/
просмотров: 998
Версия для печати
Материалы по теме
Председателю профкома «Кумтор Голд Компани» запретили посещать рудник
Ситуация с «Кумтором». Суд США удовлетворил одно из ходатайств Centerra
Ситуация с «Кумтором». Акылбек Жапаров высказался о решении Лондонской биржи
Дело «Кумтора». Джоомарт Оторбаев водворен в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Сооронбай Жээнбеков вышел с допроса
Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова
Дело «Кумтора». Сооронбая Жээнбекова вызвали на допрос в ГКНБ
«Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение LBMA
Дело «Кумтора». Руководство «Центерры» объявлено в розыск
О коррупционном сговоре бывшего руководства страны заявляет компания «Кумтор»
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Суд США удовлетворил одно из&nbsp;ходатайств Centerra Ситуация с «Кумтором». Суд США удовлетворил одно из ходатайств Centerra
Новый Налоговый кодекс. За&nbsp;что власти так душат кыргызстанцев Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев
&laquo;Кыргызалтын&raquo; временно исключен из&nbsp;списка надежных поставщиков. Решение LBMA «Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение LBMA
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Акылбек Жапаров высказался о&nbsp;решении Лондонской биржи Ситуация с «Кумтором». Акылбек Жапаров высказался о решении Лондонской биржи
Бизнес
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
21 сентября, вторник
12:24
В Бишкеке хотят реанимировать неиспользуемые троллейбусные линии В Бишкеке хотят реанимировать неиспользуемые троллейбус...
12:24
Для зараженных COVID-19 свободны 428 коек в медучреждениях Бишкека
12:23
COVID-19. В Казахстане выявили штамм Eta
12:10
В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий
12:04
Не платит налоги. Депутат предлагает запретить «Яндекс.Такси» в Кыргызстане