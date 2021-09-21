Ситуация с «Кумтором». Кабмин отказался от двух фондов, созданных с Centerra

Кабинет министров признал утратившим силу постановление правительства об утверждении положения об использовании средств, поступающих от закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» от 8 октября 2019 года. Решение принято председателем кабмина Улукбеком Мариповым.

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Государственному комитету по экологии и климату в месячный срок поручено образовать экспертную комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызстана. Контроль за исполнением постановления возложен на отдел агропромышленного комплекса и экологии администрации президента.

Напомним, что после подписания стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc. были созданы два фонда — социального партнерства по развитию регионов и развития природы, куда Centerra Gold безвозмездно перечислила более $67 миллионов. Основная часть средств должна была пойти на защиту экологии. Часть денег потратили на строительство и капитальный ремонт больниц, а также не льготное кредитование. Ни одного проекта для улучшения окружающей среды реализовано не было.