Ситуация с «Кумтором». Акылбек Жапаров высказался о решении Лондонской биржи

Министр экономики и финансов прокомментировал решение Лондонской биржи драгоценных металлов о лишении «Кыргызалтына» статуса надежных поставщиков. Свое мнение он опубликовал на личной странице в сети Facebook.

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По его словам, все происходит по прогнозируемому сценарию. Решение Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов было ожидаемым. При этом он подчеркнул, что решение носит временный характер, следовательно, статус Good delivery могут восстановить в любое время.

«Никто и не ждал, что канадцы попросят прощения за весь причиненный ими вред народу Кыргызстана, экономике и экологии республики и мирно уйдут, возместив все убытки. Непонятна позиция наших некоторых соотечественников, которые злорадствуют и будто бы радуются каждой нашей неудаче. Более того, могу сказать уже сейчас, что могут быть другие препятствия и сложности с их стороны, это также прогнозируется, и мы это учитываем», — прокомментировал Акылбек Жапаров.

Чиновник рассказал также, что власти Кыргызстана начали прорабатывать новые каналы поставки золота. Переговоры уже идут. Он пообещал, что условия будут не хуже прежних.

«Нужно также помнить и учитывать, что суд по делам о банкротстве Нью-Йорка 15 сентября, рассмотрев иск адвокатов Centerra Gold Inc. по руднику «Кумтор», отказал в наложении штрафа на правительство Кыргызстана. Это лишнее подтверждение тому, что мы на правильном пути. В любом случае, уверен, что вся эта кампания будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана. Для многих это неочевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Это произошло, например, в России и многих других странах. Такие условия провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствуют построению новых экспортных связей», — уверен Акылбек Жапаров.

Он высказался за развитие отечественной ювелирной отрасли, отметив, что культура и история в этом направлении у нас есть. При этом уверен, что в ювелирных изделиях кыргызское золото будет стоить дороже.

Зампредседателя кабмина также уверен, что санкции работают на увеличение золота в республике, а золото — это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы. Чиновник также отметил, что сейчас готовится к запуску проект «электронный сом», который будет подкреплен нашим золотом.

«Еще один очень важный аспект, который касается не только Кыргызстана. Система так называемых международных стандартов, в частности золота, другой экспортной продукции, всерьез критикуется ведущими мировыми экономистами. Потому что это самая настоящая форма экономического колониализма. По сути, страны, создавшие эту систему, управляющие ею, заставляют развивающиеся рынки подчиняться их правилам. И «вход» в этот клуб стандартов очень и очень дорогой. И то, что нас начали исключать из различных подобных объединений, говорит о том, что мы начали проявлять свою экономическую волю, мы можем говорить об экономическом патриотизме. Так что, еще раз повторюсь, повода для паники нет. Да, сложности есть, они будут, без этого не происходит ни один переломный момент», — заключил Акылбек Жапаров.