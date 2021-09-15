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Экономика

На автодороге Бишкек — Ош продолжается строительство снегозащитной галереи

На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош продолжается строительство снегозащитной галереи закрытого типа протяженностью 460 метров. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

В 2021 году завершены земляные работы. В том числе выполнены экскавация и обратная засыпка, строительство галереи — арматурные работы, сборка опалубки, заливка бетона. Велись и другие работы, в том числе по дренажной системе, построены временные сооружения.

«В 2020 году работы не велись из-за пандемии COVID-19, поскольку правительство Японии запретило выезд подрядной и консультационной компании в Кыргызстан», — рассказали в Минтрансе.

В 2018-м по итогам тендера был отобран подрядчик — японское СП DAI Nippon-Iwata Chizaki JV и подписан контракт на 3 миллиона 450 тысяч японских йен. В 2019 году началось строительство. В течение 2019-го были завершены земляные работы, построено шесть секций галереи из 44.

Грантовый проект «Противолавинная защита автодороги на 246-м километре автодороги Бишкек — Ош» финансируется правительством Японии и предусматривает строительство снегозащитной галереи закрытого типа и подъездных дорог с обеих сторон галереи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207070/
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