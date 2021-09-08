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Экономика

Стартовал проект экстренной поддержки частного и финансового секторов

Началась реализация проекта экстренной поддержки частного и финансового секторов. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Целями проекта являются оказание поддержки микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) в преодолении кризиса, вызванного пандемией COVID-19, содействие предприятиям, чтобы пережить снижение темпов экономического роста и сохранить рабочие места.

Директор отдела реализации проектов при Минэкономики и финансов Бермет Мусакожоева рассказала, что проект профинансирует оказание беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе на сумму $72 миллиона. Из них:

  • микропредпринимателям, работающим по патентам, будет выделено в общей сложности $30 миллионов (по 100 тысяч сомов на каждого получателя);
  • малым и средним предприятиям, юридическим и физическим лицам, оплачивающим налоги, — $42 миллиона (до 825 тысяч сомов на одного получателя).

Уже проведен отбор и подписаны соглашения с четырьмя коммерческими банками по реализации проекта: «Банк Азии», «ФинансКредитБанк», «Айыл Банк» и «Кыргызстан». При этом присоединиться к проекту могут и другие финансово-кредитные учреждения.

В министерстве отмечают, что это необходимо для расширения доступа населения к финансовой помощи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206470/
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