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Экономика

Ратифицировано соглашение о Венгерско-Кыргызском фонде развития

Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Венгрии о совместном фонде развития, подписанного 8 апреля 2021 года в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Предполагается, что фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны.

Планируется экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Венгрией, модернизация и развитие экономики, эффективное использование возможностей двустороннего сотрудничества.

Фонд будет международной организацией с уставным капиталом в $16 миллионов с намерением венгерской стороны увеличить уставный капитал до $50 миллионов. Взносы в уставный капитал обеспечиваются Венгрией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206344/
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