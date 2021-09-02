В Кыргызстане запущен проект системы администрирования контрольно-кассовых машин

Внедряется пилотный проект системы администрирования контрольно-кассовых машин (ККМ). Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

Оно направлено на совершенствование механизма применения ККМ онлайн путем проведения пилотного проекта с участием новых моделей ККМ, как аппаратных, так и программных, предоставляемых российской стороной. «Пилот» позволит опробовать новые технологии сбора, защищенного хранения в некорректируемом виде, обработки и передачи в налоговый орган фискальных данных в онлайн-режиме.

Кроме того, он поможет определить и оценить технические возможности эксплуатации ККМ с фискальными модулями, используемых в пилотном проекте, проверить возможности использования сетей связи и мощностей серверного оборудования для организации передачи информации о расчетах в информационную систему Налоговой службы.

«Проект даст возможность определить экономическую эффективность, оптимальные способы и границы применения новых технологий передачи фискальных данных в режиме реального времени, а также проверить их на соответствие закладываемым требованиям к ККМ. На сегодня в стране зарегистрировано порядка 21,2 тысячи ККМ с функцией передачи данных в режиме онлайн, в том числе 3,2 тысячи ККМ с новыми техническими требованиями», — говорится в сообщении.