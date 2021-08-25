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Экономика

Бизнесмены Татарстана приехали в Кыргызстан. Хотят работать и сотрудничать

В Торгово-промышленной палате КР прошла встреча представителей бизнес-кругов Татарстана с предпринимателями Кыргызстана. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Отмечается, что российская делегация с бизнес-миссией прибыла в Бишкек сегодня. В ее составе более 20 компаний разных направлений экономики: сельское хозяйство, производство и строительное оборудование, сертификация продукции, лесная отрасль, водо- и газоснабжение, металлургия и горнодобывающая отрасль, оптовая торговля строительными материалами, мыломоющая и косметическая продукция.

«Деловые круги Татарстана заинтересованы в налаживании бизнес-контактов и укреплении взаимовыгодного сотрудничества с отечественными предпринимателями по интересующим их направлениям. Сегодняшняя встреча прошла с участием руководства Торгово-промышленной палаты, мэрии и депутатов Каракола, а также отечественных компаний ОсОО «Кулуке», ОАО «Таштемир», ОсОО «Аю фарм», группы компаний «Новая норма», ОсОО «Кортекс», — говорится в сообщении.

В рамках встречи компании ознакомили участников и гостей со своей деятельностью и выразили готовность к плодотворному сотрудничеству. Российская сторона также примет участие в бизнес-форуме в формате В2В, который состоится 27 августа в Бишкеке. Бизнес-миссия Татарстана в Кыргызстане продлится до 30 августа.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205090/
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