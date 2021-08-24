Новая идея. Бизнес обяжут устанавливать QR-коды

Предпринимателей хотят обязать устанавливать QR-код с информацией о торговом месте и бизнесмене. С инициативой выступает Министерство экономики и финансов.

Предприниматели должны будут размещать QR-код (размером не менее листа бумаги А4) в доступном месте в свободном доступе для потребителя товаров, работ и услуг. Он должен содержать сведения об арендаторе или владельце торговой площади (наименование предприятия или ФИО предпринимателя); ИНН; номер и срок действия договора аренды; название и номер торговой площади, места/контейнера/павильона; модель контрольно-кассовой машины; сведения о лицензии, если наличие ее требуется в соответствии с законодательством.

Кроме того, дирекция рынков и торговых центров (домов) будет нести ответственность в соответствии с законодательством за наличие патента, а также страхового полиса и за применение контрольно-кассовых машин.

В Минэкономики объясняют, что предлагают поправки для обеспечения своевременности и полноты налогового контроля, увеличения налоговых поступлений в бюджет и упорядочения торговой деятельности на рынках и в торговых центрах (домах).